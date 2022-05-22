بالفيديو.. وقاية: إجراءات التقييم مستمرة لفيروس جدري القردة

الرياض(صدى):

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة “وقاية”، عبدالله القويزاني، إنه يتم الكشف على جميع القادمين من الدول التي يستوطن بها جدري القردة، مضيفا أن إجراءات التقييم مستمرة للفيروس.

وأضاف أن مرض جدري القردة يتم بشكل طبيعي دون تدخل علاجي غالبا، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه فيقناة “الإخبارية”.

وأكد أن المرض لا ينتقل بين الناس بشكل سريع، وينتقل عن طريق الحيوانات.

فيديو | الرئيس التنفيذي لوقاية د. عبدالله القويزاني: يتم الكشف على جميع القادمين من الدول التي يستوطن بها #جدري_القردة وإجراءات التقييم مستمرة للفيروس#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/x2qiwGKOEr — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2022