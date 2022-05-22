شاهد.. وقاية توضح ما يجب فعله حال الاحتكاك بشخص مصاب بجدري القردة
وجه الرئيس التنفيذي لوقاية الدكتور عبدالله القويزاني، نصائح هامة للمسافرين لمواجهة جدري القردة المنتشر مؤخرا في معظم دول العالم.
وقال عبدالله القويزاني:”يجب على المسافرين الالتزام بلبس الكمامة والابتعاد عن الازدحام وعدم ملامسة الحيوانات”.
وتابع الرئيس التنفيذي لوقاية:”يجب على الشخص عزل نفسه وإبلاغ الجهات الصحية في حال الاحتكاك بشخص مصاب بجدري القردة”
فيديو | الرئيس التنفيذي لوقاية د. عبدالله القويزاني: يجب على المسافرين الالتزام بلبس الكمامة والابتعاد عن الازدحام وملامسة الحيوانات ويجب على الشخص عزل نفسه وإبلاغ الجهات الصحية في حال الاحتكاك بشخص مصاب بـ #جدري_القردة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/BAbntwJBzl
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2022
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