  • الأحد 22 مايو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. شاهد.. وقاية توضح ما يجب فعله حال الاحتكاك بشخص مصاب بجدري القردة

شاهد.. وقاية توضح ما يجب فعله حال الاحتكاك بشخص مصاب بجدري القردة

شاهد.. وقاية توضح ما يجب فعله حال الاحتكاك بشخص مصاب بجدري القردة
عادل الحربي(صدى):

وجه الرئيس التنفيذي لوقاية الدكتور عبدالله القويزاني، نصائح هامة للمسافرين لمواجهة جدري القردة المنتشر مؤخرا في معظم دول العالم.

 

وقال عبدالله القويزاني:”يجب على المسافرين الالتزام بلبس الكمامة والابتعاد عن الازدحام وعدم ملامسة الحيوانات”.

 

وتابع الرئيس التنفيذي لوقاية:”يجب على الشخص عزل نفسه وإبلاغ الجهات الصحية في حال الاحتكاك بشخص مصاب بجدري القردة”


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.