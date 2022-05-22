شاهد.. وقاية توضح ما يجب فعله حال الاحتكاك بشخص مصاب بجدري القردة

عادل الحربي(صدى):

وجه الرئيس التنفيذي لوقاية الدكتور عبدالله القويزاني، نصائح هامة للمسافرين لمواجهة جدري القردة المنتشر مؤخرا في معظم دول العالم.

وقال عبدالله القويزاني:”يجب على المسافرين الالتزام بلبس الكمامة والابتعاد عن الازدحام وعدم ملامسة الحيوانات”.

وتابع الرئيس التنفيذي لوقاية:”يجب على الشخص عزل نفسه وإبلاغ الجهات الصحية في حال الاحتكاك بشخص مصاب بجدري القردة”