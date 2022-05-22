بالفيديو.. استعدادات لنقل التوأم السيامي مودة ورحمة من عدن إلى الرياض

الرياض(صدى):

تواصلت الاستعدادات لنقل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة من مطار عدن إلى الرياض لفصلهما في مدينة الملك عبد الله الطبية.

وتم نقل التوأم السيامي إلى الطائرة المعدة لنقلهما من مطار عدن إلى مدينة الملك عبد الله الطبية، وذلك وفقا لـ”الرياض”.

جدير بالذكر أن التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة ملتصقتان في منطقة الصدر والبطن.