بالفيديو.. لحظة وصول التوأم السيامي مودة ورحمة إلى مطار الملك خالد

الرياض(صدى):

وصل مساء اليوم التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة إلى مطار الملك خالد في الرياض تمهيدا لإجراء عملية فصلهما.

وكان التوأم السيامي إلى الطائرة المعدة لنقلهما من مطار عدن إلى مدينة الملك عبد الله الطبية، وذلك وفقا لـ”الإخبارية”.

جدير بالذكر أن التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة ملتصقتان في منطقة الصدر والبطن.