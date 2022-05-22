شاهد.. آخر ظهور للفنان سمير صبري قبل وفاته 

القاهرة(صدى):

شاركت الإعلامية منى عراقي، مقطع فيديو لها مع الفنان الراحل سمير صبري، أثناء تواجده بفندق الماريوت الذي توفي فيه الجمعة الماضي.

وبدا في الفيديو، منى عراقي والراحل سمير صبري وهو يرتدي ملابس ثقيلة، حيث بدأت تغني أغنيته الشهيرة “حلوة الدنيا سكر”.

وطلبت منى عراقي من سمير صبري مشاركتها، ليرفض طلبها ويقول “لا”، طالبا منها عدم التصوير بالقول: “مش عاوز أتصور يا منى”.

وعقبت منى عراقي على الفيديو، قائلة: “كنت آخر شخص قابل الفنان سمير صبري بس ما كانش شايف الدنيا سكر.. لروحك السلام.. سكر حلوة الدنيا سكر الدنيا سكر.. الله يرحمك”.