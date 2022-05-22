شاهد.. محلل طقس يتوقع عاصفة ترابية تؤثر على شمال وشرق المملكة 

الرياض(صدى):

أوضح محلل الطقس في مركز الأرصاد، عقيل العقيل، أن العاصفة الترابية تؤثر على شمال وشرق المملكة، متوقعا وصول درجة الحرارة في مكة المكرمة إلى 48 درجة.

وأشار عقيل العقيل، إلى أن سرعة الرياح تصل من 50 إلى 55 كيلومترا في الساعة وهبات الريح قد تصل أكثر من ذلك، على المناطق الشمالية ومنطقة الجوف وكذلك شرق المملكة.

وأبان أن تزداد سرعة وحدة الرياح اليوم وغدًا على طول القطاع الشرقي منطقة القصيم ومنطقة حائل والرياض، وبالتالي من المتوقع تكوين عواصف رملية.

ولفت إلى نشاط الرياح السطحية كذلك على الجزء الشمالي والأوسطي من البحر الأحمر، مع ارتفاع الموج قد يصل إلى مترين ومترين ونصف، وكذلك تنشط الرياح على منطقة المدينة المنورة مكونة للأتربة والغبار.