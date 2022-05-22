بالفيديو.. استشاري: من فوق 47 عاما قد يحتاجون لجرعات تنشيطة ضد جدري القردة

الرياض(صدى):

أكد استشاري الباطنة والأمراض المعدية، نزار باهبري، أن اللقاحات ضد فيروس “جدري القردة” فعالة في الوقاية من المرض.

وأضاف أن من الذين تلقوا التطعيم ضد الفيروس وفوق سن 47 عاما يحتاجون لجرعة تنشيطة، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج “ساعة شباب” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أنه من المبكر استباق الأحداث، لافتا إلى أن من لم يتلقى التطعيم ضد الجدري وكان أقل من 47 عاما يمكنه أن يحصل عليه.