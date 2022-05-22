بالفيديو.. استشاري: من فوق 47 عاما قد يحتاجون لجرعات تنشيطة ضد جدري القردة
أكد استشاري الباطنة والأمراض المعدية، نزار باهبري، أن اللقاحات ضد فيروس “جدري القردة” فعالة في الوقاية من المرض.
وأضاف أن من الذين تلقوا التطعيم ضد الفيروس وفوق سن 47 عاما يحتاجون لجرعة تنشيطة، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج “ساعة شباب” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.
وأكد أنه من المبكر استباق الأحداث، لافتا إلى أن من لم يتلقى التطعيم ضد الجدري وكان أقل من 47 عاما يمكنه أن يحصل عليه.
هل تطعيم الجدري يحمي من الإصابة بالمرض.. وهل نحتاج لجرعات تنشيطية؟
د. نزار باهبري .. استشاري الباطنة والأمراض المعدية يجيب@DrNezarB#ساعة_شباب#روتانا_خليجية pic.twitter.com/bAd4IqmSXK
— ساعة شباب (@sa3etshabab) May 22, 2022
احمد الصالح[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 45 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
وابتدئ ابتدئ ابتدئ المشـوار .. وآه يا خوفي من آخر المشـــــوار