بالصور.. الهلال يختتم تحضيراته الميدانية استعدادا لمواجهة الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

اختتم فريق الهلال تحضيراته الميدانية استعدادا لمواجهة الاتحاد غدا، حيث فرض المدير الفني رامون دياز عددا من الجمل التكتيكية.

وشهدت تدريبات الهلال مشاركة اللاعب ياسر الشهراني بعد إنهاء برنامجه التأهيلي، فيما تواجد سلمان الفرج في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي وذلك بعد شعوره بإجهاد.

وواصل المحترف الكوري الجنوبي جانغ هيون سو برنامجه العلاجي والتأهيلي في العيادة وصالة الإعداد البدني.

ولم يشارك ناصر الدوسري في المران نظير وفاة جدته لأبيه ولن يتمكن من المغادرة مع الفريق، فيما تغادر بعثة الهلال مساء اليوم إلى جدة تأهبا لمواجهة الاتحاد غدا.