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بالفيديو.. وظائف سيوفرها مشروع النقل البحري للركاب في المنطقة الشرقية

بالفيديو.. وظائف سيوفرها مشروع النقل البحري للركاب في المنطقة الشرقية
الشرقية(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، فهد المطلق، أنه المشروع سيوفر 13 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة.

ولفت إلى أن من بين الوظائف قبطان وأطقم فنية للسفن والمراكب، ووظائف أخرى على الشاطيء، وذلك وفقا لقناة “العربية”.

من جهته، قال رئيس هيئة النقل العام، رميح الرميح، إن مشروع النقل البحري للركاب سيربط مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأكد أن المشروع يعد مشروع جاذب للنقل السياحي والتنقل، مؤكدًا طرح المشروع للاستثمار أمام المستثمرين قريب.


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