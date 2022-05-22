بالفيديو.. الصحة: احتمالية انتقال مرض جدري القردة إلى المملكة ضعيفة

الرياض(صدى):

أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، هاني جوخدار، أن احتمالية انتقال مرض جدري القردة إلى المملكة تعد ضعيفة.

وأضاف “جوخدار” أن المرض موجود من 1970 في عدد الدول في أفريقيا الوسطي والغربية ،وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أن المرض مستوطن في بعض هذه الدول، كما تظهر حالات بين الحين والآخر في دول أخرى.