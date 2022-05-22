الملكة نور تعلق على تقييد تحركات الأمير حمزة: يجب علينا احترام سيادة الملك
علقت الملكة نور أرملة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، على قرار الملك عبدالله الثاني بتقييد تحركات نجلها الأمير حمزة.
وقالت الملكة نور: “يجب علينا جميعاً التزام الهدوء واحترام سيادة الملك؛ لما فيه خير الشعب الأردني واستقراره”.
وتابعت: “وفقاً لخبراء قانونيين، فإن المجلس الذي شكل بموجب قانون الأسرة المالكة لعام 1937 يعد انتهاكاً لدستور الأردن لعام 1952، الحق في التمثيل هو المفتاح”.
وتابعت في تغريدة لاحقة: “لم يتم إرسال أي مرافعات أو إجراءات أو مداولات قانونية إدارية إلى المستشار الهاشمي بعد تكليف الحسن”.
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