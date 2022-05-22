الحصيني: أغلقوا النوافذ والأبواب قبل وصول الغبار

الرياض(صدى):

كشف خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس اليوم، قائلا:”حسب المراصد متوقع يوم غدٍ الاثنين 22 شوال، نشاط للرياح السطحية من متوسطة إلى قوية على أجزاء من سوريا والأردن ثم العراق”.

وأشار عبدالعزيز الحصيني:” غبار من متوسط إلى كثيف ثم متوقع تحركه نواحي شمال وشمال شرق المملكة والكويت مع دخوله المملكة متوقع أن يتحول الغبار من خفيف لشبه كثيف”.

ولفت:”متوقع تحرك الغبار جنوباً نواحي الوسطى والشرقية البداية شمالهما فوسطهما فالجنوب منهما ومع تقدمه يتحول الغبار من خفيف لمتوسط مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة يتراوح من ” 3″ إلى “5” درجات فبعد أن كانت في الرياض 43 متوقع أن تصل 38 درجة مئوية”.

وتابع:”نصائح عامة تجنب الخروج في حالة وصول الغبار وارتداء كمامات واقية عند الخروج من المنزل في حالات الضرورة إغلاق النوافذ والأبواب في حالة قبل وصول الغبار من لديه حساسية مزمنة أنصحه بتناول الأدوية والبخاخات في وقتها حسب تعليمات طبيبك متابعة الحالة الجوية”.