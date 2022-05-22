محامي: الحضانة والنفقة والطلاق لن تتعدى 3 جلسات بنظام الأحوال الشخصية الجديد
قال المحامي أحمد الهمامي إن قضايا الحضانة والنفقة والطلاق في نظام الأحوال الشخصية الجديد لن تتعدى جلستين إلى 3 جلسات.
وأضاف أن نظام الأحوال الشخصية الجديد أصبحت الأمور واضحة للقاضي، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة “الإخبارية.
ولفت إلى أن الهدف من نظام الأحوال الشخصية الجديد هو توحيد الإجراء وتسريعه للوصول للعدالة الناجزة.
فيديو | المحامي أحمد الهمامي: مع نظام #الأحوال_الشخصية الجديد أصبحت الأمور واضحة للقاضي.. والقضايا مثل "الحضانة والنفقة والطلاق" لن تتعدى جلستين إلى 3 جلسات#الراصد pic.twitter.com/CTaDuDuoin
— الراصد (@alraasd) May 22, 2022
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