محامي: الحضانة والنفقة والطلاق لن تتعدى 3 جلسات بنظام الأحوال الشخصية الجديد

الرياض(صدى):

قال المحامي أحمد الهمامي إن قضايا الحضانة والنفقة والطلاق في نظام الأحوال الشخصية الجديد لن تتعدى جلستين إلى 3 جلسات.

وأضاف أن نظام الأحوال الشخصية الجديد أصبحت الأمور واضحة للقاضي، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة “الإخبارية.

ولفت إلى أن الهدف من نظام الأحوال الشخصية الجديد هو توحيد الإجراء وتسريعه للوصول للعدالة الناجزة.