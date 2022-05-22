بالفيديو.. طالب ينقذ زميله بعد تعرضه لأزمة صحية في مدرسة بجازان

الرياض(صدى):

سرد الطالب “ماجد خبراني” قصة إنقاذه زميله الذي تعرض لأزمة صحية في إحدى مدارس جازان.

وقام الطالب بحمله زميله إلى أقرب مركز صحي بعدما أصيب الأخير بضيق في التنفس وفقدان الوعي، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة “الإخبارية.

وأضاف أن زميله كان فاقد للوعي لذا سارع في تقديم المساعدة له، مؤكدًا أن ما فعله واجب إنساني.