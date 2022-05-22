بالفيديو.. الشؤون الإسلامية: قريبًا سنطلق العديد من التطبيقات وتحويل الخدمات لرقمية

الرياض(صدى):

قالت وكيلة وزارة الشؤون الإسلامية للتخطيط والتحول الرقمي، ليلي القاسم، إن الخطة القادمة تستهدف تحول خدمات الوزارة إلى رقمية.

وأضافت أن الخدمات التي يستهدف تحويلها إلى رقمية تلك المتعلقة بخدمات المساجد والمصاحف والموارد البشرية، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في قناة “الإخبارية”.

وأكدت أن الوزارة ستطلق قريبا العديد من التطبيقات، لافتة إلى أنه من المستهدف تحويل الوزارة إلى وزارة رقمية.