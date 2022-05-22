شاهد.. تطورات جديدة بشأن حالة الشاب الذي عاش على أنه فتاة 19 عامًا
تحدث والد الشاب رائد شبيلي، الذي عاش على أنه فتاة 19 عامًا، عن حالة نجله بعدما اكتشاف هذا الأمر، قائلا:”الموضوع نفسي جدًا، ورائد يراجع طبيب نفسي، في البداية الوضع كان غير طبيعي له”.
وقال والد رائد: “الموضوع نفسي جدًا، ورائد يراجع طبيب نفسي”، مشيرا:”في البداية الوضع كان غير طبيعي له”، مبينا:”تحطم نفسيًا وعاش فترة طويلة على أنه أنثى، وفجأة تتغير حياته”.
وتابع:” الحين تغير وأصبح له أكثر من 3 سنوات متأقلم على هذا الوضع، وبات ولد يخرج وعاش بحرية الأولاد وتجاوز الحالة النفسية”.
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والد الحالة: اليوم أصبح اسمه "رائد" ويعيش حياة الرجال بشكل طبيعي وتجاوز الفترة السابقة نفسياً #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/AepKGsXBHx
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 22, 2022
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