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شاهد.. تطورات جديدة بشأن حالة الشاب الذي عاش على أنه فتاة 19 عامًا

شاهد.. تطورات جديدة بشأن حالة الشاب الذي عاش على أنه فتاة 19 عامًا
علي القحطاني(صدى):

تحدث والد الشاب رائد شبيلي، الذي عاش على أنه فتاة 19 عامًا، عن حالة نجله بعدما اكتشاف هذا الأمر، قائلا:”الموضوع نفسي جدًا، ورائد يراجع طبيب نفسي، في البداية الوضع كان غير طبيعي له”.

وقال والد رائد: “الموضوع نفسي جدًا، ورائد يراجع طبيب نفسي”، مشيرا:”في البداية الوضع كان غير طبيعي له”، مبينا:”تحطم نفسيًا وعاش فترة طويلة على أنه أنثى، وفجأة تتغير حياته”.

وتابع:” الحين تغير وأصبح له أكثر من 3 سنوات متأقلم على هذا الوضع، وبات ولد يخرج وعاش بحرية الأولاد وتجاوز الحالة النفسية”.

 


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