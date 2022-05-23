رئيس الطائي: مستعدون لمباراة الاتحاد وبنغير بوصلة الدوري

نواف السالم(صدى):

صرح تركي الضبعان، رئيس نادي الطائي، بأن فريقه مستعد لمباراته القادمة أمام نظيره الاتحاد، بالجولة القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الضبعان: مباراتنا القادمة أمام الاتحاد مهمة على أرضنا وبين جماهيرنا، وقد نقدم شيئا ونغير بوصلة الدوري في تلك المباراة.

وفي سياق آخر أشاد تركي الضبعان، بفوز فريقه على مضيفه الفتح بنتيجة 2/1 مساء الأحد بالأحساء ضمن الجولة 27 للدوري، قائلا: الفوز مهم وفي وقت حساس وحرج، بعد أن تعثرنا في أكثر من مباراة، واللاعبون وعدوني بالفوز وأوفوا بوعدهم، وبرغم الغيابات إلا أن اللاعبين يستحقون وزنهم من ذهب.