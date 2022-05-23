رئيس الطائي: مستعدون لمباراة الاتحاد وبنغير بوصلة الدوري
صرح تركي الضبعان، رئيس نادي الطائي، بأن فريقه مستعد لمباراته القادمة أمام نظيره الاتحاد، بالجولة القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الضبعان: مباراتنا القادمة أمام الاتحاد مهمة على أرضنا وبين جماهيرنا، وقد نقدم شيئا ونغير بوصلة الدوري في تلك المباراة.
وفي سياق آخر أشاد تركي الضبعان، بفوز فريقه على مضيفه الفتح بنتيجة 2/1 مساء الأحد بالأحساء ضمن الجولة 27 للدوري، قائلا: الفوز مهم وفي وقت حساس وحرج، بعد أن تعثرنا في أكثر من مباراة، واللاعبون وعدوني بالفوز وأوفوا بوعدهم، وبرغم الغيابات إلا أن اللاعبين يستحقون وزنهم من ذهب.
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