وفاة ممثل جزائري في مهرجان «كان»

الجزائر(صدى):

توفي الممثل والمخرج الجزائري أحمد بن عيسى، عن عمر ناهز الـ78 عاماً، إثر تعرضه لوعكة صحية خلال حضوره مهرجان كان السينمائي، إذ عرض فيلمه «نقطة ذهب».

واستمرت مسيرة ابن عيسى الفنية لأكثر من 50 سنة، شارك خلالها في 120 فيلماً، منها أعمال اشتهرت على المستوى الدولي مثل «بابيشا» و«دم الذئاب» و«الخارجون عن القانون».

وولد بن عيسى في عام 1944، وكان خلال مسيرته الطويلة على تواصل مع مسرحيين كبار، مثل كاتب ياسين، وعز الدين مجوبي.