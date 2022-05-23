الشنيف: مدير تنفيذي في أحد الأندية يستلم 200 ألف شهريًا
كشف الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، عن راتب مدير تنفيذي بأحد أندية دوري المحترفين، دون الكشف عن هويته.
وقال الشنيف خلال برنامج “ملعب SBC” إن المدير التنفيذي المشار إليه، يتقاضى راتب يتخطى 200 ألف ريال شهريا.
وأبدى الشنيف استغرابه من المبلغ المذكور دون ذكر المزيد من التفاصيل، مكتفيا بالتعليق: 200 ألف كثير جدا.
#ملعب_SBC | خالد الشنيف: مدير تنفيذي في أحد الأندية يستلم أكثر من 200 ألف شهريًا!! #قناة_SBC pic.twitter.com/27yKawAuA7
— #ملعب_SBC (@sbcsport) May 22, 2022
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