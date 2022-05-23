رجل يجبر زوجته على حضور خطوبته بصديقتها

القاهرة(صدى):

قررت زوجة مصرية إقامة 13 دعوى ضد زوجها، طالبة الطلاق للضرر، بعدما أجبرها زوجها على مرافقته أثناء عقد خطبته على صديقتها.

وقالت الزوجة أمام المحكمة:هددني بالحرمان من أطفالي، لأضطر للذهاب برفقته أثناء عقده خطبته، والمفاجأة التي كادت أن تقضي علي أن العروسة صديقتي.

وأضافت: أقمت 13 دعوى حبس ضد زوجي بعد طرده لي من مسكن الزوجية اعتراضا على تخطيطه زواجه من صديقتي، ووقفت أمام محكمة الأسرة لطلب الطلاق للضرر، بعد أن خشيت على نفسي بسبب تهديده، ليستولي على منقولاتي ومصوغاتي ويمنحها لخطيبته.

وذكرت أن زوجها تخلى عن رعاية أبنائهما رغم يسر حالته المادية، لتجبر على الموافقة على زواجه من أخرى.