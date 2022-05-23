رد الغذاء والدواء بشأن وجود زبدة الفول السوداني الملوثة بالسالمونيلا في المملكة

الرياض(صدى):

ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على استفسار بخصوص الأرقام التسلسلية لزبدة الفول السوداني Jif المحتمل تلوثها بالسالمونيلا، وما إذا كانت موجودة في أسواق المملكة.

وأكد الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عملية استيراد المنتج، وأنها تعمل حاليًا على التحقق من عدم تواجده في الأسواق المحلية.

يذكرأن شركة المواد الغذائية الأمريكية J.M. Smucker ، قد أصدرت قرارًا بسحب عدد من منتجات زبدة الفول السوداني Jif المحددة التي يتم بيعها في الولايات المتحدة بسبب تلوث بالسالمونيلا.