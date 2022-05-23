بالفيديو.. الوهيبي: هناك مشاهير يستلمون مبالغ مالية كبيرة مقابل تشويه سمعة السعودية

علي القحطاني(صدى):

أكد المستشار والمحكم القضائي محمد الوهيبي، أن هناك بعض المشاهير يستلمون مبالغ مالية كبيرة مقابل تشويه سمعة السعودية.

وأوضح محمد الوهيبي، لبرنامج “ستوديو SBC”، أن هناك من يقومون بتشويه صورة المجتمع لهدف مالي بتمويل من برامج أو جهات ومنظمات ترغب في تشويه سمعة المملكة، لافتًا إلى أن هناك إحدى القضايا التي وقف عليها وثبت خلالها حصول أحد المشاهير على مبالغ مالية مقابل بث محتوى مسيء للمجتمع.

وأشار إلى أن هناك آخرون يقومون بذلك بسبب مشاكل نفسية أو عقلية، مؤكدًا أن المجتمع أصبح واعيًا بالقدر الكافي لعدم الانجراف وراء مثل هذه الحالات، بينما هناك من يريد الشهرة من خلال الإساءة للمملكة، ومن أهم الأنظمة التي طورتها المملكة في الآونة الأخيرة هو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأكد الوهيبي، أن في القريب العاجل سيكون هناك تشريعات تنظم ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي إضافةً للتنظيمات الموجودة حاليًا، وذلك لسد بعض الثغرات التي يتم استخدامها من بعض المخالفين، مضيفًا أن الإساءات في مواقع التواصل الاجتماعي لا تسقط بالتقادم.

#ستوديو_SBC | " الإساءات في مواقع التواصل الاجتماعي لا تسقط بالتقادم " !! محمد الوهيبي

مستشار قانوني ومحكم قضائي @loweyrm #مشاهير_الفلس#تم_القبض pic.twitter.com/g6ZxPolb8A — Studio SBC ستوديو (@StudioSBCShow) May 22, 2022