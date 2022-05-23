بالصور.. مواصفات سيارة بينراي كول الجديدة

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة جيلي الصينية النقاب عن احدث اصداراتها داخل السوق الصيني، وهي النسخة بينراي كول والتي تنتمي إلى فئة السيدان، وتتميز بقدرات فنية وتقنية مقدمة.

وجاءت السيارة بمحرك بسعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن/متر.

وتتميز السيارة جيلي بينراي أنها تعتمد على جنوط رياضية انيقة المظهر يبلغ قياسها 17 بوصة ذات طلاء اسود مميز، بالاضافة إلى مكابح مانعة للانغلاق ABS، و نظام Bosch 9.3 ESP الخاص بالثبات الالكتروني.

وتظهر السيارة بمصابيح أمامية حادة المظهر، مع لمسات خارجية بارزة وغائرة تعزز من قدرات السيارة في العامل مع الحركة الديناميكية للهواء.