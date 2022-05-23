أبرز فوائد تناول عسل البرسيم

أميرة خالد(صدى):

كشف تقرير حديث، عن فوائد تناول عسل البرسيم والذي يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك.

ويضم عسل البرسيم الكثير من الفلافانول والذي يعتبر مضاداً للأكسدة ويساعد في تنظيم ضغط الدم، كما يُساعد في خفض مستوى الكوليسترول السيئ أو الضار LDL والحفاظ على مستويات الكوليسترول في وضع طبيعي.

وتساعد المكونات التي تتواجد في عسل البرسيم في قتل البكتيريا ومنع حدوث العدوى والالتهابات، كما يمكن أن يكون فعالاً كمضاد بكتيري موضعي، بالإضافة إلى احتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا، فيما يحتوي على حمض الفينول الذي يُمكن أن يساعد في حماية وتعزيز صحة الدماغ.