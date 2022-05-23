أميرة خالد(صدى):

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أبرز أعراض الإصابة بالماء الأبيض في عدسة العين أو ما يعرف بـ”الساد” أو “العتامة” وأهم طرق علاجه.

وذكرت المدينة الطبية، أن أبرز أعراض مرض الساد “الماء الأبيض” هي ازدواجية الرؤية، ووجود غشاوة على العين، وعدم القدرة على تحمل الضوء الساطع، وضعف تدريجي في البصر دون ألم، وتغير لون بؤبؤ العين من الأسود الطبيعي إلى الرمادي أو الأبيض.

وأشارت إلى أن العلاج يكون من خلال إجراء عملية جراحية بسيطة باستخدام تخدير موضعي، وكذلك قطرات تسكّن الأعراض.