شركة ريف العطور توفر وظائف بمجال المبيعات بالرياض
كشفت شركة ريف العطور عن توفر وظائف شاغرة بمجال المبيعات بفروع الشركة في مدينة الرياض، برواتب تصل (8,000 ريال).
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو :- مُمثلة مبيعات (دوام كامل).
الراتب:- راتب يبدأ من (4,500 ريال) إلى (8,000 ريال).
وأفادت الشركة بأن الشروط كالتالي: 1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.3- ساعات العمل (8 ساعات).
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ بتاريخ 1443/10/21هـ الموافق 2022/05/22م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:- تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد):[email protected]
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