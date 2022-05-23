شركة ريف العطور توفر وظائف بمجال المبيعات بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ريف العطور عن توفر وظائف شاغرة بمجال المبيعات بفروع الشركة في مدينة الرياض، برواتب تصل (8,000 ريال).

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو :- مُمثلة مبيعات (دوام كامل).

الراتب:- راتب يبدأ من (4,500 ريال) إلى (8,000 ريال).

وأفادت الشركة بأن الشروط كالتالي: 1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.3- ساعات العمل (8 ساعات).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ بتاريخ 1443/10/21هـ الموافق 2022/05/22م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:- تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد):[email protected]