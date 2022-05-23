شركة الآمار الغذائية توفر وظائف لمبتدئي الخبرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الآمار الغذائية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن إتاحة وظائف تقنية لمبتدئي الخبرة في (الرياض، جدة، الدمام).

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي :- مهندس دعم فني.

أماكن العمل:- (الرياض، جدة، الدمام).

الشروط:1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.2- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.3- خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.4- مهارات التواصل باللغتين العربية والإنجليزية.5- مهارات التنظيم، وتعدد المهام، وتحديد الأولويات لضمان تلبية النواتج اليومية.

وأفادت الشركة بأن التقديم مُتاح الآن بدأ بتاريخ 1443/10/21هـ الموافق 2022/05/22م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وقالت الشركة أن طريقة التقديم هي :(يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) : هنا