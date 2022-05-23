بالفيديو.. مواطن ينشئ أكبر مشتل لأشجار البن بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

أنشأ ‏مواطن في محافظة الداير بمنطقة جازان، أكبر مشتل لأشجار البن في المملكة والذي يضم 100 ألف شتلة.

وأوضح المواطن، أنه حرص في المزرعة أن يقدم الممارسات العلمية التي من شأنها تخرج منتجًا قويًا ويمثل الوطن، لافتًا إلى أن فكرة المشتل نبعت من معاناتهم في البداية لوجود الشتلات.

وأشار إلى أنهم بحثوا عن البذور الأصيلة من المزارع المعروفة والقديمة في القطاع الجبلي، كما حرصوا على اقتنائها وإثبات ذلك بشكل موثق؛ ليمتلكوا أكبر مشتل في المملكة، بحسب تقرير قناة “العربية”.