شاهد.. فتاة الرياض تعتدي مرة أخرى على زميلتها وتسقطها أرضًا

الرياض(صدى):

انتشر مقطع فيديو بكثرة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال الساعات الماضية، لفتاة وهي تضرب زميلتها وتركلها بقوة، وتمكنت الجهات من تحديد هويتها، لتصدم الجميع بانتشار مقطع آخر لها مرة أخرى .

وظهرت الفتاة نفسها في الفيديو الجديد، تعتدي على أخرى بضرب مبرح أيضاً، ما دفع الضحية للسقوط أرضاً بينما تجمّعت حولها أخريات.

انتشرت دعوات مطالبة بمحاسبة الطالبة المتنمرة ومعالجتها نفسياً، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء ما بدر منها.

والجدير بالذكر أن ذلك أتى بعدما انتشر الفيديو الأول مرفقاً بهاشتاغ فتاة تعنف صديقتها ، وأظهر في ثوان معدودة اعتداء الفتاة نفسها على زميلتها فجأة بالضرب واللكم.

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