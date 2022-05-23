‏بالفيديو.. مواطنة متضررة: لا يوجد أي تعويض للأسر المتضررة من هروب العاملات

علي القحطاني(صدى):

أكدت مواطنة متضررة من هروب العاملات المنزليات، أنه لا يوجد أي تعويض للأسر المتضررة من هروب العاملات، لافتة إلى أن بعض الأسر أخبروها أن بعض المكاتب متورطة في عمليات تسهيل الهروب.

وطالبت المواطنة، خلال برنامج “يا هلا” عبر قناة “روتانا خليجية”، برنامج “مساند” بسداد المبلغ المستحق لمكاتب العمالة على أقساط طوال فترة العقد؛ حتى يضمن المواطنون حقوقهم، متسائلة لماذا يكسب المكتب كل شيء ويخسر المواطن كل شيء.

وأوضحت أنه لماذا رغم أنها تقدم بلاغ هروب رسمي عن العاملة فإنها تسفر للخارج على الفور دون وجود إجراءات تضمن حق المواطن، مضيفة أنها لا تستطيع رفع دعوى قضائية ضد الخادمة الهاربة بعد بلاغ الهروب لأنه أسقط العقد.

ومن جانبه، قال مواطن متضرر أن العاملة المنزلية التي كانت تعمل لديه هربت بشكل مفاجئ ليتجه للشرطة لتقديم بلاغ ولكنهم وجهوه لـ “أبشر” ولكن لم يكن لديه رقم إقامة، مؤكدًا أن خسر 17 ألف ريال بسبب هروبها ولا يوجد جهة محددة يلجأ إليها لطلب التعويض.

هروب العاملات المنزليات..

مواطنة متضررة: لا نستطيع رفع دعوى قضائية ضد الخادمة الهاربة بعد بلاغ الهروب#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Iiw1HmFnvF — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 22, 2022

هروب العاملات المنزليات..

مواطن متضرر: خسرت 17 ألف بسبب هروب الخادمة، لا توجد جهة محددة نلجأ إليها لطلب التعويض#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nydwEdfcc1 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 22, 2022

هروب العاملات المنزليات..

مواطنة متضررة: لماذا تسفر الخادمات الهاربات مباشرة بعد القبض عليهن قبل أن نحصل على حقوقنا؟#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/yWszPKM5HR — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 22, 2022