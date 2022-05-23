الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية تؤثر على شمال وشرق ووسط المملكة(فيديو)

الرياض(صدى):

رصدت مراكز المركز الوطني للأرصاد، في صباح اليوم الاثنين، في محافظة رفحاء سرعة رياح تجاوزت الـ 70 كيلو متر في الساعة .

كما رصدت تكون عاصفة رملية انعدمت معها الرؤية الأفقية في محافظة رفحاء، ومنطقة الحدود الشمالية، حيث تأثرت محافظة عرعر بهذه العاصفة الترابية، بحسب قناة الإخبارية .

ومن المتوقع أن يتأثر القطاع الشرقي والشمالي الشرقي للمملكة بهذه العاصفة مع سرعة الرياح، وقد تنجاوز الـ 55 كيلو متر في الساعة .

كما يتوقع شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية وذلك على طول القطاع الشرقي للمملكة، ومن التوقع أيضًا أن تتأثر منطقة القصيم، ومنطقة الرياض، والمنطقة الواقعة بين المنطقة الشرقية حتى منطقة الرياض، بهذه العاصفة الرملية .