بالفيديو.. عاصفة ترابية تغطي أجواء حفر الباطن

علي القحطاني(صدى):

غطت ‏عاصفة ترابية أجواء محافظة حفر الباطن، وسط تحذيرات بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات الجهات المعنية.

ووثقت مقاطع فيديو، كثافة الغبار الذي غطى أجواء حفر الباطن بعد هبوب العاصفة الترابية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد رصد في صباح اليوم الاثنين، تكون عاصفة رملية انعدمت معها الرؤية الأفقية في محافظة رفحاء، ومنطقة الحدود الشمالية، فيما تأثرت محافظة عرعر بهذه العاصفة الترابية.