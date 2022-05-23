التجارة تستدعي 2945 سيارة مرسيدس

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن استدعاء⁩ 2,269 مركبة مرسيدس”ML Class / R Class / GL Class” موديلات 2013-2005.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك لاحتمالية حدوث تآكل في وحدة معزز الفرامل مع مرورالوقت قد يؤدي إلى انخفاض أداء الفرامل أو تعطلها مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وفي السياق نفسه، كشفت الوزارة، عن استدعاء⁩ 676 مركبة مرسيدس “E Class / C Class” موديلات 2011 – 2016؛ لخلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد يؤدي إلى خروج شظايا معدنية مما يزيد من خطر حدوث إصابات حال وقوع حادث.