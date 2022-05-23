3 أسباب تجعلك تواظب على نقع المانجو باستمرار قبل تناولها

أميرة خالد(صدى):

تعد المانجو من الفواكه الصيفية المحببة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الكبار والصغار، حيث تعتبر من أنواع الفاكهة المميزة بطعمها اللذيذ والرائع، فضلاً عن تميزها بالعديد من الفوائد الصحية الهامة للجسم.

وللاستفادة من الأهمية الغذائية الكبيرة للمانحو يجب عدم تناولها دون نقعها في الماء قبل أكلها، لهذه الأسباب :

١: خفض الحرارة:

تزيد المانجو من درجة حرارة الجسم، وخلال فصل الصيف، يؤثر توليد الحرارة في الجسم على الجهاز الهضمي وصحة الأمعاء، وبالتالي، فإن نقعها في الماء يساعد في تقليل خاصية توليد الحرارة للفاكهة.

٢: إزالة الأوساخ من القشرة:

يساهم نقع المانجو وغسلها في إزالة الأوساخ العالقة بقشرتها، والتخلص من الشوائب التي تحتوي على حمض الفيتيك الذي يمنع امتصاص المعادن مثل الحديد والزنك والكالسيوم.

٣: إزالة المواد الكيميائية:

تستخدم المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية للحفاظ على المانجو في مأمن من الحشرات أو الأعشاب الضارة أو الزواحف، ولكنها تؤثر بالسلب على صحة الإنسان، إذ تسبب تهيج الجلد والغثيان، وتهيج الجهاز التنفسي، والحساسية، والسرطان، والصداع وغيرهم.