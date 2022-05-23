بالفيديو.. مختصة توضح هل نحن أمام انتهاء العملات المشفرة؟

علي القحطاني(صدى):

علقت المتخصصة في عالم الـكريبتو نغم حسن، على الانهيار المدوي الذي حدث للعملات المشفرة؛ حيث وصل قيمة بعضها للصفر.

وأوضحت نغم حسن، أنه من المبكر الحديث عن انتهاء العملات المشفرة التي بدأت منذ عام 2009، ودائماً ما تمر بدورة مدتها 4 سنوات، والتي ترتفع فيها ثم تنخفض ثم تتعافى مع بداية الدورة الجديدة.

وأشارت إلى أن “بيتكوين” في 2016 ارتفعت من 450 دولار لـ19800 دولار ثم هبطت إلى 3200، فيما صعدت السنة الماضية إلى 69000 دولار، وهو شيء طبيعي، بحسب برنامج “صباح العربية” عبر قناة “العربية”.