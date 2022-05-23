الهملاني يوضّح فوائد الضحك وتأثيره الإيجابي على الصحة (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضّح حسين الهملاني، الحاصل على ماجستير علم النفس، ومهتم في الوعي النفسي والاجتماعي، فوائد الضحك وتأثيره الإيجابي على الصحة النفسية.

قال “الهملاني” خلال مداخلة على برنامج ” صباح السعودية ” :” الضحك هو حالة شعورية جميلة، لأن الضحك المتزن يعتبر بوابة تفتح قلب الإنسان، والضحك له فوائد عديدة فبعض العلماء يعتبرون الضحك أفيونة داخلية تخفف ضغوط الحياة “، لافتًا أنه هبة ربانية .

وأفاد حسين الهملاني بأن الضحك يعطي جودة عالية للقلب ويزيل الإجهاد والتعب، فالبعض يعتبر الضحك رياضة يومية تساعد على التخلص من هموم الحياة.

وأشار إلى أن الضحة يعالج العديد من الأمراض النفسية وفي مقدمتها الاكتئاب بأنواعه البسيط والمتوسط والشديد.

وأضاف :” أنه يغير بشكل كبير من كيمياء الجسم ومن الأشياء التي يفرزها الجسم أثناء الضحك هو ما يسمى بالسيروتين”، لافتًا أنه يساعد على أن تكون الوصلات العصبية أكثر جودة، كما يعمل على الاسترخاء وتحسين المزاج.