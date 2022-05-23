مصرف الراجحي يوفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن إتاحة وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمجال المبيعات بمدينة الرياض.

وأوضح المصرف أن المسمى الوظيفي هو: – استشاري مبيعات.

الشروط:1- سعودي الجنسية.2- درجة البكالوريوس في تخصص مناسب مع خبرة لا تقل عن سنتين.

وأشار المصرف إلى أن المهارات المطلوبة هي :

1- مراقبة غسل الأموال.2- تطبيق مهارة مبدأ اعرف عميلك.3- إجراءات العمل.4- مهارات جودة الخدمة.5- مهارات الحوار.6- مهارة التسويق.7- مهارات التعرف على غسل الأموال.8- تطبيق تعليمات مؤسسة النقد والإجراءات الداخلية.

وأفاد بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/10/22هـ الموافق 2022/05/23م.

طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي: هنــــــا