واتساب يكشف عن انهاء الدعم الأمني لعدد من الهواتف

وكالات(صدى):

كشف تطبيق واتساب عن نيته في إنهاء الدعم الفني لعدد من هواتف “آيفون” وذلك في 24 أكتوبر المقبل تقريباً.

وأفاد التطبيق في بيان له عبر موقعه الرسمي بأنه سيُنهي أي دعم أمني لهواتف “آيفون” العاملة بنظامي تشغيل “آي أو إس 10″ و”آي أو إس 11”.

وشدد على المستخدمين بضرورة ترقية أنظمة تشغيلهم لنظام تشغيل “آي أو إس 12” لما هو أحدث حتى يستفيدوا بالدعم الأمني لحساباتهم.

والجدير بالذكر أن هواتف آيفون 5 إس” و”آيفون 6″ وآيفون 6 إس”، سيؤثر عليها هذا القرار من واتساب، ولن يستطيعوا استخدام “واتساب” إلا إذا غيروا هواتفهم بصورة كاملة لعدم قابلية تلك الهواتف تحميل نظام تشغيل “آي أو إس 12”.