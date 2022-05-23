استخدام محرك 8 سلندر فورد F-150 رابتور R

أميرة خالد(صدى):

ذكرت شركة فورد موتور الأمريكية منذ العام الماضي أن شاحنة البيك أب فورد F-150 رابتور R، سيتم تشغيلها بواسطة محرك 8 سلندر وهو ما أدخل البهجة والسعادة في قلوب محبي صوت محرك V8 وطريقة تسارعه على الطريق بدلا من الأزيز الصادر عن محرك V6.

وكان موقع “موتور ترند” المتخصص في النقل والسيارات، توقع أن فورد F-150 رابتور R ستحصل على محرك V-8 Predator فائق الشحن سعة 5.2 لتر وهو نفس الموجود في سيارة فورد موستانج شيلبي GT 500 ، ينتج محرك بريداتور DOHC المكون من 32 صمامًا والمصنوع من الألمنيوم 760 حصانًا وعزم دوران يبلغ 625 رطلًا.

ويعني ذلك أنه يتفوق على إجمالي مخرجات الطاقة لمحرك شاحنة رام 1500 TRX ذو الـ 16 صمامًا فائق الشحن V-8 “Hellcat” سعة 6.2 لترًا وبقوة 702 حصان ، لكنه يقل عن 650 رطل-قدم من عزم الدوران، ومع ذلك ، نظرًا لأن محرك بريداتور DOHC سعة 5.2 لتر سيكون في فورد Raptor R بطريقة مختلفة، سيتم إعادة ضبطه وبالتالي ستتغير مخرجات الطاقة.

وتسربت صورة منشورة على صفحة “انستجرام” الخاصة بـ theraptorconnection تؤكد نظرية محرك الـ 5.2 لتر، حيث تظهر الصورة ورقة تصميم لـ 2023 رابتور (VIN 00008) وهي ما زالت على خط تجميع في مصنع ديربورن للشاحنات، وبجوارها في الخلفية F-150، فيما يظهر أرقام مجموعة النقل، ولكن ما يبرز حقًا هو أن 5.2 لتر مدرج على الورقة، وهذا تأكيد على أن رابتور موديل 2023 تحصل على نفس محرك فورد موستنج V8 سعة 5.2 لتر.