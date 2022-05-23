“أمالا” تزيح الستار عن تصميمها الفريد لنادي اليخوت الجديد

الرياض(صدى):

كشفت شركة “أمالا” عن تصميمها المميز لـنادي اليخوت الجديد في “تريبل باي”، ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية.

وجاءت مواصفات هذا التصميم كالتالي :

أرضية مضاءة بالنجوم

جاء مدخل النادي على هيئة قوس يظلل ساحة واسعة بإطلالات خلابة على البحر الأحمر، وتزينت بسقف مقبب وعاكس فوق أرضية مضاءة بالنجوم، ما يعطي سماء ليلية بديلة للضيوف عند المساء.

تصميم فاخر للشرفات

استلهمت الشركة تصميم الشرفات من التكوينات الصخرية لساحل البحر الأحمر، وبما يعكس المنظر الطبيعي للمنحدرات التي تآكلت بمرور الوقت بفعل الرياح وأمواج البحر، فضلا عن التصميم المستلهم من المنازل العربية التقليدية بمظهرها الخارجي الأبيض البسيط واللطيف.

ويتكون مبنى النادي من 4 طوابق ممتدة على مساحة تقدر بأكثر من 7 آلاف متر مربع، وسيشكل وجهة مريحة للراغبين في مزاولة الأعمال، أو الاسترخاء، أو الترفيه، أو المشاركة في فعاليات اليخوت.

حوض سباحة شاسع

يحتوي النادي على حوض سباحة شاسع و”لاونج” على سطح النادي، وأماكن مخصصة للمشروبات، فضلا عن تنسيق الحدائق.

مرسى اليخوت

يضم نادي اليخوت مرسى يتكون من 120 رصيفاً لليخوت التي يصل طولها إلى 130 متراً، وهو مصمم لاستضافة فعاليات اليخوت والمقيمين، وسباقات القوارب، كما يضم حوض الوقود العائم ورصيف خدمات الضيوف.

الجدير بالذكر أن “أمالا” ستعمل بالطاقة المتجددة دون الاعتماد على محطة الكهرباء الوطنية، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير “تربيل باي” في عام 2024، والتي تتضمن 8 منتجعات ستوفر ما يزيد على 1,300 غرفة فندقية، إضافة إلى مجموعة من المطاعم ووجهات التسوق والمرافق الترفيهية الفاخرة