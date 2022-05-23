عسيري: تحصينات الأطفال تراجعت لمستويات 2005 عالميًا

الرياض(صدى):

قال وكيل وزارة الصحة، عبد الله عسيري، إن جائحة كورونا أدت إلى ضعف الاهتمام بالتحصينات الأساسية للأطفال على مستوى العالم، لمستوى يقارب فترة 2005م.

وشدد عبدالله عسيري، على الاهتمام باستكمال التحصينات في وقتها لحماية الأطفال، بعدما أدت جائحة كورونا إلى تراجع الاهتمام بالتطعيمات.

وتابع:”الجائحة أدت إلى تقهقر التغطية بالتحصينات الأساسية للأطفال على مستوى العالم إلى مستويات مقاربة لما كنا عليه 2005 مرحلة حاسمة تستدعي حماية أطفالنا باستكمال تحصيناتهم الأساسية في وقتها”.