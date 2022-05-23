7 تحذيرات هامة للمرور قبل إجراء أي تجاوز على الطريق
كشفت الإدارة العامة للمرور عن ٧ تحذيرات يجب على قائد المركبة تفاديها قبل إجراء أي تجاوز على الطريق، للمساهمة في تعزيز السلامة المرورية بين المركبات.
ولخصت الإدارة العامة للمرور إجراءات السلامة كالآتي :
١- ألا تكون المركبة المراد تجاوزها قد شرعت في تجاوز مركبة أمامها، أو أعطته إشارة تحذير بذلك.
٢- ألا تكون المركبة التي خلفه قد بدأت فعلا في تجاوزه
٣- أن يكون الطريق أمامه خاليا من العوائق وواضح للرؤية.
٤- أن يأخد في الاعتبار سرعة المركبة التي يقودها والمركبة التي يتجاوزها.
٥- إعلان رغبته في تجاوز المركبة التي أمامه باستعمال إشارات التنبيه الضوئية.
٦- بمجرد إتمام عملية التجاوز يعود بالمركبة إلى يمين الطريق، إلا إذا أراد تخطي مركبة أخرى فإنه يبقى في مساره إلى أن يتم له ذلك وبعدها يعود إلى يمين الطريق.
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