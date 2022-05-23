7 تحذيرات هامة للمرور قبل إجراء أي تجاوز على الطريق

الرياض(صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور عن ٧ تحذيرات يجب على قائد المركبة تفاديها قبل إجراء أي تجاوز على الطريق، للمساهمة في تعزيز السلامة المرورية بين المركبات.

⁧‎ولخصت الإدارة العامة للمرور إجراءات السلامة كالآتي :

١- ألا تكون المركبة المراد تجاوزها قد شرعت في تجاوز مركبة أمامها، أو أعطته إشارة تحذير بذلك.

٢- ألا تكون المركبة التي خلفه قد بدأت فعلا في تجاوزه

٣- أن يكون الطريق أمامه خاليا من العوائق وواضح للرؤية.

٤- أن يأخد في الاعتبار سرعة المركبة التي يقودها والمركبة التي يتجاوزها.

٥- إعلان رغبته في تجاوز المركبة التي أمامه باستعمال إشارات التنبيه الضوئية.

٦- بمجرد إتمام عملية التجاوز يعود بالمركبة إلى يمين الطريق، إلا إذا أراد تخطي مركبة أخرى فإنه يبقى في مساره إلى أن يتم له ذلك وبعدها يعود إلى يمين الطريق.