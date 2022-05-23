بالفيديو.. قصة أول معلقة سعودية لسباقات الهجن

الرياض(صدى):

عبرت المواطنة سارة العاكور عن سعادتها لكونها أول معلقة سعودية لسباقات الهجن، وذلك على إثر دخولها لمسابقة المعلق الذهبي الذي أعلن عنها الاتحاد السعودي للهجن.

وأضافت أنها تأثرت بالعديد من معلقي سباقات الهجن لكن دون تقليد، مشيرة إلى أن المعلق الشغوف دائما له أسلوبه وبصمته وكاريزمته الشخصية المختلفة، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأشارت إلى أن المسابقة كانت متاحة للرجال والنساء، مشيرة إلى أنها كانت أحد الـ 27 الذين تأهلوا للمسابقة من أصل 300 متسابق تقدموا للمسابقة.

وأكدت أنها خاضت بذلك تجرية جديدة، كما كان تحدي بالنسبة لها، مضيفة أن المعلق الناجح يجب أن يعد ويحضر قبل التعليق، مضيفة أنها بنت بيئة الهجن، وأن التعليق بالنسبة لها متعة.