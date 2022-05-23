فالفيردي يرد على تصريحات صلاح

وكالات(صدى):

انتقد الأوروغوائي فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بسبب تصريحاته الأخيرة عن مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

و كان صلاح نجم ليفربول قد كشف عن رغبته في مواجهة ريال مدريد في النهائي، قبل موقعة الإياب بين الفريق الملكي ومانشستر سيتي في نصف النهائي.

ورد فالفيردي على تصريحات صلاح قائلا : ”هذه التصريحات تحفزني، ومن الواضح أنها كلمات يمكن لأي شخص أن يفهمها بالطريقة التي يريدها“.

وأضاف: ”أنا منافس لصلاح، وأشعر أن الأمر يشبه الاستخفاف والتقليل من أهمية ريال مدريد واللاعبين“.

وتابع: ”كل ما علينا فعله هو أن نقدم أفضل ما لدينا، ونحاول إظهار سبب وصولنا إلى المباراة النهائية.. ونأمل أن نمنح الجمهور وريال مدريد كأسا أخرى“.