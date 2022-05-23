شاهد.. مسؤول بالمرئي والمسموع يوضح أبرز ضوابط المحتوى الإعلامي المسموح بها 

الرياض(صدى):

تحدث مدير مركز الضبط الإعلامي الموحد بهيئة الاعلام المرئي والمسموع سعد السحيمي، عن أبرز ضوابط المحتوى الإعلامي المسموح بها بعد تغريم مواطنتين 400 ألف ريال لمخالفتهما ضوابط المحتوى الإعلامي.

وقال سعد السحيمي، إن أبرز ضوابط المحتوى الإعلامي عدم التعرض للتجريح أو الإساءة، والالتزام بسياسات المملكة وعدم المساس بولاة الأمر وعدم التعرض للكراهية بين المواطنين والتحريض بينهم، و احترام الذات الإنسانية ، عدم التعرض والإساءة لعلاقات المملكة بالدول المجاورة والصديقة”.

وأبان:”المواطنتان خالفتا المادة الخامسة التي تنص على عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة مع الدول العربية والإسلامية و الصديقة”.

وأشار:”يتم رصد ومتابعة كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديد المخالفات، واستلام البلاغات لهذا يجب الالتزام بالأنظمة والتقيد بالمحتوى اللائق”.

فيديو | مدير مركز الضبط الإعلامي الموحد بهيئة الاعلام المرئي والمسموع سعد السحيمي: المواطنتان خالفتا المادة الخامسة التي تنص على عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة مع الدول العربية والإسلامية و الصديقة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/SNHcVOIdV9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 23, 2022

فيديو | مدير مركز الضبط الإعلامي الموحد بهيئة الاعلام المرئي والمسموع سعد السحيمي: نرصد ونتابع كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي ونحدد المخالفات، ويجب الالتزام بالأنظمة والتقيد بالمحتوى اللائق#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/lYYav5Lo54 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 23, 2022