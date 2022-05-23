استدعاء عموري قبل مواجهة أستراليا في المونديال 

وكالات(صدى):

استدعى المدير الفني للمنتخب الإماراتي رودولفو أروابارينا، لاعب شباب الأهلي الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”، قبل مواجهة أستراليا الحاسمة الشهر المقبل في تصفيات كأس العالم 2022.

وأشار رودولفو أروابارينا، إلى تشكيلة من 30 لاعبا، بقيادة الموهوب عموري، للدخول في معسكر في دبي، الثلاثاء وقبل مواجهة أستراليا في السابع من يونيو في الدوحة.

وكانت الإمارات خاضت مباراة ودية أمام جامبيا، الأحد المقبل، على أن تسافر التشكيلة إلى قطر في اليوم التالي.

ومن المتوقع أن يتأهل الفائز من هذه المباراة المرتقبة لمواجهة بيرو في الملحق العالمي يوم 13 يونيو على بطاقة الظهور في المجموعة الرابعة في كأس العالم مع فرنسا والدنمارك وتونس.