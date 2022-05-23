بالفيديو.. الشيخ عبدالله المنيع يوضح حكم من كان لا يصلي لفترة طويلة ثم عاد للصلاة

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المنيع حكم الدين والشرع فيمن كان لا يصلي لفترة طويلة ثم عاد للصلاة.

وقال المنيع :” من يترك الصلاة يعتبر خارجا عن ملة الإسلام، وإذا رجع الإنسان إلى الصلاة فإنه رجع إلى ملة الإسلام وإلى حظيرة المسلمين”.

وأضاف ” التوبة النصوح تشتمل على ثلاثة شروط، الأول هو الإقلاع عن الذنب، والثاني هو الندم على فعله، أما الثالث فهو العزم على عدم العودة اليه “.