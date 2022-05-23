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بالفيديو.. الشيخ عبدالله المنيع يوضح حكم من كان لا يصلي لفترة طويلة ثم عاد للصلاة

بالفيديو.. الشيخ عبدالله المنيع يوضح حكم من كان لا يصلي لفترة طويلة ثم عاد للصلاة
عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المنيع حكم الدين والشرع فيمن كان لا يصلي لفترة طويلة ثم عاد للصلاة.

وقال المنيع :” من يترك الصلاة يعتبر خارجا عن ملة الإسلام، وإذا رجع الإنسان إلى الصلاة فإنه رجع إلى ملة الإسلام وإلى حظيرة المسلمين”.

وأضاف ” التوبة النصوح تشتمل على ثلاثة شروط، الأول هو الإقلاع عن الذنب، والثاني هو الندم على فعله، أما الثالث فهو العزم على عدم العودة اليه “.

 


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