رسالة من مبابي لريال مدريد بعد تجديد تعاقده مع  سان جيرمان

وكالات(صدى):

بعث كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة شكر لريال مدريد، بعد أن تأكد بقائه مع ناديه رغم محاولات ريال مدريد للتعاقد معه.

وقال مبابي: “أنا سعيد للغاية لمواصلة اللعب في فرنسا، البلد التي ولدت، ونشأت وترعرعت بها”، لافتا: “أود أن أتقدم بجزيل الشكر لريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز. أنا على علم بالفرصة والامتياز اللذين حظيت بهما لأن ناديا بحجم ريال مدريد كان يرغب في ضمي”.

وأبان: “يمكنني تفهم خيبة أملهم. إنه كبير بقدر ترددي”، لافتا: “سأكون أكبر مشجعي الفريق في نهائي دوري الأبطال، الذي سيقام في باريس، موطني”.