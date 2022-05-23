رسالة من مبابي لريال مدريد بعد تجديد تعاقده مع سان جيرمان
بعث كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة شكر لريال مدريد، بعد أن تأكد بقائه مع ناديه رغم محاولات ريال مدريد للتعاقد معه.
وقال مبابي: “أنا سعيد للغاية لمواصلة اللعب في فرنسا، البلد التي ولدت، ونشأت وترعرعت بها”، لافتا: “أود أن أتقدم بجزيل الشكر لريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز. أنا على علم بالفرصة والامتياز اللذين حظيت بهما لأن ناديا بحجم ريال مدريد كان يرغب في ضمي”.
وأبان: “يمكنني تفهم خيبة أملهم. إنه كبير بقدر ترددي”، لافتا: “سأكون أكبر مشجعي الفريق في نهائي دوري الأبطال، الذي سيقام في باريس، موطني”.
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