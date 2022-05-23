شاهد.. لحظة دخول موجة غبار إلى النعيرية

الدمام(صدى):

أظهر مقطع فيديو، دخول موجة غبار إلى النعيرية بالمنطقة الشرقية، وجاء ذلك تزامنا العاصفة الترابية التي تسيطر على أجواء المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تتحول إلى عاصفة ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية, كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً على الأجزاء الساحلية منها.