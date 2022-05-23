فيصل العصيمي : الفتاة المعنفة لها الحق الخاص بجانب الحق (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أوضح ‏المحامي والمستشار القانوني الدكتور فيصل العصيمي أن الفتاة المعتدى عليها لها الحق الخاص بجانب الحق العام الذي تعاقب عليه الفتاة القائمة بالتعنيف حتى لو تنازلت المعنفة عن حقها .

وقال العصيمي :” إذا أمكن أن يقتص للفتاة بمثل ما تم الفعل بها فإنه يمكن، ولكن لا يُحبز أن تضرب الفتاة بمثل ما ضربت، ولكن يقوم هنا القاضي بتوقيع عقوبة يراها مناسبة ومنصفة للفتاة المعتدى عليها”.

وأضاف ” في قانون العقوبات كل من يعتدي على طفل يعاقب بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وإذا كانت المعتدية طفلة والمعنفة طفلة فهناك قانون آخر وهو نظام الأحداث حيث يحكمه أمور وأنظمة متعددة ”

وأكد أن جنسية الفتاتين لن تفرق في العقوبة الأصلية، لكن يغير من العقوبة التبعية وهي الخاصة بالإبعاد عن البلاد في حال كانت لغير سعوديين.

المحامي والمستشار القانوني د. فيصل العصيمي : جنسية الفتاتين لن تفرق في العقوبة الأصلية لكن يغير من العقوبة التبعية وهي الخاصة بالإبعاد عن البلاد في حال كانت لغير سعوديين@faislosimi1#فتاة_تعنف_صديقتها #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/WVKFItqgDx — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 23, 2022